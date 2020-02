Da Firenze nuovo attacco alla Juve: "Otto scudetti di fila sono un'anomalia"

Editoriale a firma del direttore Antonio Montanaro sulle pagine de Il Corriere Fiorentino oggi in edicola. Nel pezzo si sottolinea come la vera anomalia della Serie A, ancor prima delle decisioni arbitrali, sia un'altra e che sia confermata dai numeri: l'Italia è l'unica delle leghe UEFA in cui c'è la stessa vincitrice ininterrottamente da otto anni, un unicum volto a lasciare agli altri solamente le briciole. Commisso, si legge, ha capito che il problema del nostro calcio sta in una Lega litigiosa, e legata a micro-problemi economici. Alla Juventus va senz'altro il merito di essersi mossa in anticipo sui tempi, ma un torneo a senso unico è quel che mina l'immagine della A all'estero. Ecco perché, messa alle spalle la buriana di queste ore, conviene che il presidente viola si attivi per rendere concrete le sue idee. "Per il bene della Fiorentina, e del calcio italiano", conclude l'articolo.