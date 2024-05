Da Firenze - Ora anche il Napoli tiferà viola in Europa

Anche Napoli e Torino faranno il tifo per la Fiorentina in finale di Conference League.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Anche Napoli e Torino faranno il tifo per la Fiorentina in finale di Conference League. Perché, come afferma La Nazione, un eventuale successo dei viola nella finale di Atene del 29 maggio contro l’Olympiacos spalancherebbe le porte non solo della qualificazione della Fiorentina alla prossima Europa League, ma, in caso di arrivo dei gigliati all’ottavo posto in Serie A, garantirebbe alla Federazione italiana la partecipazione di ben nove sue squadre ai prossimi tornei UEFA, con la nona classificata in campionato che avrebbe diritto a giocare i playoff della prossima Conference.

Queste le parole sul tema dell segretario generale dell'UEFA, Giorgio Marchetti, che ha chiarito una volta e per tutte il regolamento per qualificarsi alle coppe europee per le squadre italiane: "Se l’Atalanta dovesse vincere l’Europa League da questa situazione di classifica ci sarebbero sei squadre qualificate in Champions League. Nono posto buono per la Conference League? Sette squadre italiane sono qualificate di diritto alle coppe europee, se la Fiorentina vincesse la Conference aggiungerebbe una italiana alle coppe europee, quindi 8. Vincendo la Fiorentina la Conference da ottava in classifica, darebbe al Torino il diritto, essendo nono in questo momento, a partecipare alla Conference League".

