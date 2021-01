Da Firenze: "Sconfitta storica, l'ultimo 6-0 risale addirittura al 2004"

Il Corriere Fiorentino evidenzia che era dal 2004, da quel 6-0 contro il Milan, che i viola non prendevano tanti gol. E dopo il capitombolo di Napoli gli annali devono essere aggiornati. Ancora una volta Pezzella e compagni subiscono gol nei primi minuti (rete di Insigne) per poi farsi raddoppiare (stavolta firma Demme). La Fiorentina tramonta: da lì il tracollo. Dalla tribuna il presidente Commisso ha assistito alla disfatta viola. Alla fine il tecnico Prandelli ha spiegato senza cercare alibi e con parole laconiche il pomeriggio nero: "Dobbiamo stare zitti, lavorare e chiedere scusa ai nostri tifosi per essere pronti alla partita di sabato". A Firenze arriverà il Crotone, ultimo in classifica ma ieri vincente per 4-1 contro il Benevento: una partita che la Fiorentina non può prendere sotto gamba.