Da Firenze - Tornano Dragowski e Nastasic, pochi dubbi per Italiano: le ultime di formazione

Ultime di formazione in casa viola su La Nazione oggi in edicola. Per la Fiorentina di sicuro ci sarà il rientro tra i pali di Dragowski, probabile in difesa l'impiego di Venuti e di Nastasic (anche lui recuperato), mentre il centrocampo dovrebbe eessere composto da Bonaventura, Torreira e Duncan e il tridente d'attacco dovrebbe vedere Saponara e Gonzalez a fianco di Vlahovic. Dovrebbero partire dalla panchina Ikoné e Piatek, quest'ultimo alla prima convocazione in viola.