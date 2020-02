Da Milano: "Conte pensa di far riposare Lukaku col Napoli. C'è Eriksen dal 1' e torna Lautaro"

Tanti dubbi di formazione per Conte in vista della gara di domani sera in Coppa Italia contro il Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che l'allenatore dell'Inter potrebbe rinunciare a Lukaku dando spazio a Sanchez al fianco di Lautaro. Partirà da titolare Eriksen. D’Ambrosio e Bastoni si giocano un posto nei tre dietro, mentre sulle fasce dovrebbero agire Moses a destra e Biraghi a sinistra. In dubbio, oltre a Lukaku, anche la presenza di Sensi.