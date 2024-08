Da Osimhen a Folorunsho e Gaetano: gli azzurri non convocati per Verona

Stando a quanto riferito dall'edizione di oggi del Corriere dello Sport, sono quattro gli azzurri che l'allenatore salentino non ha inserito nell'elenco.

Il Napoli è partito ieri alla volta di Verona, dove oggi debutterà in campionato contro l'Hellas di Paolo Zanetti. Nella giornata di ieri il club azzurro, dopo lo sfogo di Antonio Conte in conferenza stampa, non ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la trasferta in Veneto.

Stando a quanto riferito dall'edizione di oggi del Corriere dello Sport, sono quattro gli azzurri che l'allenatore salentino non ha inserito nell'elenco per la spedizione al Bentegodi: Osimhen, Folorunsho, Gaetano e Mario Rui. Evidentemente tutti per motivi di mercato.