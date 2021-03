Da Torino ammettono: "Rinvio fa comodo anche alla Juve, spremuta dal calendario"

Sulle pagine del quotidiano torinese La Stampa si legge del rinvio al 7 aprile della gara tra Juventus-Napoli, definita una 'telenovela' dove i colpi si scena non mancano mai. Si è già giocata prima la sfida di ritorno che quella d'andata, un unicum per la Serie A, ma ora si tocca la cifra record di 185 giorni per recuperare una partita. Il Napoli, dopo l'eliminazione dalla Champions dei bianconeri, è tornato alla carica per giocare il 7 aprile, e stavolta non ha trovato l'opposizione della Juve. Il rinvio fa comodo anche alla squadra di Pirlo, spremuta da un calendario intensissimo.