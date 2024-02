Da Torino - Cairo pensa a Gollini (che il Napoli non vuole riscattare): il portiere accetterebbe con entusiasmo

Questa la notizia che arriva dal quotidiano Tuttosport sull'estremo difensore azzurro:

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino mette nel mirino Pierluigi Gollini. Questa la notizia che arriva dal quotidiano Tuttosport sull'estremo difensore azzurro: "Musso è al primo posto, ma non è il solo obiettivo. E qui entra in scena un altro atalantino attualmente al Napoli (dove è in prestito con un diritto di riscatto che però il club di De Laurentiis non sembra orientato a esercitare) come vice di Meret: si tratta di Pierluigi Gollini, 28 anni, altro giocatore che accetterebbe con entusiasmo il trasferimento al Toro per giocare con continuità:.

Percepisce un ingaggio di 800.000 euro a stagione, cifra che il club granata gli può riconoscere senza problemi. Si tratta di un portiere in grado di offrire le giuste garanzie per diverse stagioni".