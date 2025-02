Da Torino: "Conte furioso per Adeyemi. Ora Giuntoli vuole soffiarglielo!"

Nemmeno il tempo di fare il conto delle operazioni di gennaio che è già tempo per il calciomercato estivo. Stando a quanto riferito da Tuttosport, la Juventus lavora già sulle prossime operazioni con Adeyemi che torna in auge. L'esterno del Borussia Dortmund ha detto no al Napoli nonostante l'accordo tra ADL e i gialloneri, preferendo rimanere al BVB fino al termine della stagione e mandando su tutte le furie Conte.

La concorrenza per l'estate non manca e non mancherà (ci sono anche le inglesi) ma la Juve è forte degli ottimi rapporti con la famiglia: Giuntoli è sempre in contatto con il papà. La missione bianconera, dunque, è ora quella di presentarsi alle porte dell’estate nelle migliori condizioni possibili per concludere l'affare.