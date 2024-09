Da Torino, La Stampa: "Conte ha sempre portato le squadre oltre i limiti"

Il quotidiano La Stampa, aspettando Juve-Napoli, commenta le prime gare della squadra allenata da Conte, ex Juve, che a Torino conoscono decisamente bene.

"Aspettando la rivelazione Udinese, in campo oggi a Parma con la possibilità di diventare solitaria capolista, a guardare tutti dall’alto è il Napoli di Antonio Conte, la cui impronta appare già nitida. La terza vittoria di fila, larghissima, a Cagliari è una summa del credo tattico dell’allenatore: palleggio, intensità, pressing feroce, organizzazione che rispetta le individualità: dal dirompente Lukaku, che pure non è al top, all’agile Kvaratskhelia, campione ritrovato. Conte ha sempre portato le sue squadre oltre i limiti, trasmettendo motivazioni e idee di gioco mai banali, ha un gruppo di qualità assoluta – non casualmente campione d’Italia due stagioni fa e troppo brutto per essere vero l’anno scorso – eppoi rispetto alle concorrenti scudetto ha il vantaggio delle settimane vuote".