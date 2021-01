Da Torino mettono pressione alla Juve: "E' a 10 punti dalla vetta, col Milan ultima chiamata scudetto!"

L'edizione odierna de La Stampa titola: "Ultima chiamata Scudetto per la Juventus". Senza tregua. L'Udinese è già un ricordo, domani sera la Juventus scenderà di nuovo in campo per una sfida che vale un pezzo di stagione. Il ritardo accumulato attraverso pareggi imprevedibili, acuito prima della sosta dalla debacle contro la Fiorentina e dilatato dalla sentenza che ha cancellato la vittoria a tavolino ed imposto di giocare il match con il Napoli, hanno scaraventato la squadra di Andrea Pirlo a dieci punti dal Milan.

SFIDA DECISIVA - Così lo scontro diretto diventa un'ultima chiamata sulla strada dello scudetto. Pur mancando più della metà delle partite, è evidente che una sconfitta segnerebbe in classifica un canyon difficilmente colmabile. Per la Juve è un match da dentro o fuori e la notizia è questa: dopo nove anni di dominio assoluto, senza un colpo d'ala potrebbe abdicare.