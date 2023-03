Da Torino - Oggi sbarcano i marziani: Napoli bello e impossibile, esame proibito per il Toro

"Lo sbarco dei marziani". E' questo il titolo de La Stampa nel giorno di Torino-Napoli e i marziani sono chiaramente gli azzurri.

"Lo sbarco dei marziani". E' questo il titolo de La Stampa nel giorno di Torino-Napoli e i marziani sono chiaramente gli azzurri. Il quotidiano torinese continua: "Sbarcano i marziani al Grande Torino, il Napoli bello e impossibile che cerca altri passi veloci verso il suo terzo scudetto e il colpo grosso in Champions. L’esame proibito per questo Toro che sta migliorando a vista d’occhio – due vittorie di fila e il secondo miglior punteggio dell’era Cairo lo confermano – e oggi saprà nel modo più diretto possibile a che punto è la crescita e se davvero può lottare subito per un posto di prestigio.