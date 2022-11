Da Torino: "Se Napoli dovesse smarrirsi la prima da tener d'occhio è la Juve"

Gigi Garanzini, sulle colonne de La Stampa, analizza la situazione in campionato e la risalita della Juventus. Questo un estratto delle sue parole: “





Gigi Garanzini, sulle colonne de La Stampa, analizza la situazione in campionato e la risalita della Juventus. Questo un estratto delle sue parole: “

"Lassù, ma proprio lassù per gioco e risultati c’è il Napoli. Con una media di due gol e mezzo a partita, ben inferiore peraltro a quella strepitosa del girone di Champions. Se regge quel passo, potrebbe non essercene per nessuno. E la rosa autorizza a pensarlo visto che, per fare un solo esempio, se salta due partite Kvara, sino a qui protagonista assoluto, entra Elmas che gioca, brilla e segna esattamente come il titolare.

Se invece il Napoli strada facendo si dovesse smarrire, come in passato è successo, la prima da tener d’occhio potrebbe essere proprio la Juventus. Più delle milanesi, perché la sensazione palpabile è che abbia ritrovato il passo. E perché questo è un campionato in cui si segna abbastanza poco, meno comunque degli scorsi anni. E se dovessero essere le difese a determinare il verdetto, la migliore di gran lunga sino a qui è proprio quella della Juve con 7 gol subìti. Si parla dell’anno che verrà. Ma nel dargli appuntamento tanto vale buttar lì una riflessione a futura memoria.