Da Udine - Non solo Deulofeu, l'Udinese offre anche Walace al Napoli: la situazione

© foto di DANIELE MASCOLO

Non solo Gerard Deulofeu nei discorsi tra Napoli e Udinese, stando a quanto riferito oggi in edicola da Il Messaggero Veneto. Il club friulano vorrebbe inserire nell'operazione per lo spagnolo anche Walace, centrocampista brasiliano che Cristiano Giuntoli apprezza da tempi non sospetti. Questo perché l'affare-Deulofeu non decolla, anzi ristagna e per sbloccarlo - si legge - bisogna spingere con un incentivo in più.