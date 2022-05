Da Verdi a Maradona jr: tutti gli invitati alla festa di ieri di Insigne

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oltre 200 invitati ieri a Somma Vesuviana per la festa di Lorenzo Insigne. Tra questi diversi compagni ed ex, amici, con cui ha condiviso tanti bei momenti. Ovvero, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: iI calciatori di oggi (tutta la squadra) e quelli di ieri come Pepe Reina, Hysaj e Paolo Cannavaro; gli avversari-amici come Simone Verdi e Luigi Sepe, attaccante e portiere della Salernitana. Ci sono Fabio Cannavaro e Diego Maradona junior.