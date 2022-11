Dalla monetina di Alemao al gol di Mertens nel 2018: i ricordi più piacevoli a Bergamo

Negli ultimi anni Atalanta-Napoli, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, è diventata ancora più significativa

© foto di www.imagephotoagency.it

Negli ultimi anni Atalanta-Napoli, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, è diventata ancora più significativa a causa della crescita esponenziale dell’Atalanta di Gasperini che spesso ha rappresentato un termometro delle ambizioni azzurre, un esame nel bene e nel male. In uno dei momenti più complicati della storia recente, con Gattuso in panchina, un triplo confronto contro l’Atalanta tra campionato e Coppa Italia mise a nudo le difficoltà di quel gruppo nei primi mesi del 2021.

Nell’anno dei 91 punti alcuni tifosi festeggiarono addirittura all’aeroporto il successo con gol di Mertens accogliendo il ritorno dalla squadra, con la consapevolezza di aver superato uno scoglio duro. Nella scorsa stagione ad inizio aprile il Napoli portò la sua piena candidatura nella lotta scudetto proprio con il convincente successo di Bergamo.