Dalla Roma al Venezia: le 7 sfide del Napoli per finire l'anno da primi

vedi letture

Dal prossimo fine settimana, si tornerà a correre. La Roma di Ranieri il 24 novembre al Maradona sarà la quarta big di fila dopo Milan, Atalanta e Inter. Dopo la Roma, ecco dicembre, mese ulteriormente indicativo per il Napoli. Dopo il Torino fuori, ci sarà due volte la Lazio tra il 5 e l’8 dicembre, prima all’Olimpico negli ottavi di finale di Coppa Italia e poi al Maradona per il campionato.

Il 2024 si concluderà con tre partite sulla carta meno in salita: Udinese e Genoa in trasferta, Venezia a Fuorigrotta. Sette sfide in poco più di un mese che diranno altro sulla forza del Napoli e sulle proprie ambizioni. Ma il lavoro di Conte è già evidente e la rosa grazie al mercato e alle conferme dei migliori è di elevata qualità. Lo scrive il Corriere dello Sport.