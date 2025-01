Damascelli: "Conte come Totò con il megafono ad incitare i tifosi del Napoli"

“Lassù comandano in due, il resto è compagnia che fa rumore ma non sostanza vera che possa far prevedere colpi di scena finali”. Così Tony Damascelli, sulle pagine del Giornale, fa il punto sul campionato di Serie A.

“Dunque i giochi sono apertissimi alle spalle della capolista che cresce con il passare del tempo e ha in Conte il suo principe al punto che lo stesso salentino ha usato il megafono, come il nobile De Curtis Totò nel film Gli Onorevoli, per incitare con un Forza Napoli i tifosi radunati a Capodichino, tutti pronti a urlare “Vota Antonio!”.