Damascelli: "Dopo la torta in faccia anche la cioccolata. Agli svizzeri non bastava la vittoria"

"Se la Svizzera prende in giro gli azzurri col cioccolato". Sulle pagine de Il Giornale, Tony Damascelli torna sul video ironico della nazionale elvetica di ieri: "Dopo la torta in faccia anche la cioccolata. Gli svizzeri di Yakin se la spassano per il viaggio in Qatar ma non gli è bastata la vittoria sulla Bulgaria, no, vogliono stravincere e così proprio il ct della nazionale, Murat Yakin, ha tenuto fede alla promessa: ha fatto preparare 9,3 chilogrammi di pura cioccolata svizzera e ha fatto spedire il pacco dolce a Donegall Avenue, Belfast, l’indirizzo delle federcalcio nordirlandese, come dolce ringraziamento per avere bloccato sul pareggio gli azzurri nella partita decisiva di Roma. Totale: dopo aver urlato agli inglesi, nella festa finale dell’Europeo, by Chiellini&Bonucci, un raffinato “ne dovete mangiare ancora di pastasciutta”, ecco che il menù passa direttamente al dolce e in questo Yakin ha segnato un altro gol con grande eleganza. Dobbiamo aspettare i play off per vendicarci".