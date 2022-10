Damascelli su Il Giornale: "Squadra arbitrale avvelena con il potere la passione per questo sport"

TuttoNapoli.net

Tony Damascelli, firma de Il Giornale, ha fatto il punto sulla giornata di campionato appena trascorsa, concentrando la sua analisi anche sul Var. "La classifica in testa si raggruppa, a ridosso di Napoli e Milan, la giornata ha ancora una volta, se mai se ne sentisse la necessità, l’assurda e cervellotica gestione del Var e del regolamento, vengono fischiati rigori ridicoli ma non si procede all’ammonizione o all’espulsione di chi ha commesso il fallo, è accaduto a Firenze, si è ripetuto a Bologna ma, come ripeto, la squadra arbitrale prosegue la sua marcia, protetta e raccomandata, avvelenando, con il loro potere, la passione per questo sport".