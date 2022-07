De Magistris a Dimaro saluta Spalletti: lo ha fatto perché ADL ancora non c'é?

A Dimaro anche Luigi De Magistris, da sindaco di Napoli spesso in polemica con De Laurentiis

A Dimaro anche Luigi De Magistris, da sindaco di Napoli spesso in polemica con De Laurentiis. Ieri De Magistris è entrato in campo per salutare Spalletti da tifoso. Sarà perché ancora non è arrivato il presidente. Lo sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.