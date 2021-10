Di Lorenzo confermato, Insigne escluso: le scelte di Mancini per Italia-Belgio

Niente Lorenzo Insigne, mentre Giovanni Di Lorenzo viaggia veloce verso la conferma. Roberto Mancini cambia la Nazionale in occasione di Italia-Belgio, match valevole per la finale terzo-quarto posto di Nations League, in programma oggi alle 15 all'Allianz Stadium. Di seguito la probabile formazione azzurra secondo La Gazzetta dello Sport.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Jorginho, Locatelli; Berardi, Raspadori, Chiesa