Di Lorenzo ha già cominciato l'iter riabilitativo: la speranza di Spalletti sul rientro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Di Lorenzo non sarà a disposizione di Roberto Mancini per Italia-Macedonia. Ieri è tornato a Napoli e nel pomeriggio ha cominciato l'iter riabilitativa a Castel Volturno. Per il suo rientro la speranza di Luciano Spaleltti è riaverlo il 18 aprile prossimo contro la Roma. A riportarlo è La Repubblica.