Di Maria non risponde, la Juventus vara alternative e fa sul serio per Zaniolo: la situazione

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus insiste per Nicolò Zaniolo. I bianconeri sono molto attivi sul mercato e, in attesa sia di sviluppi sul fronte Di Maria sia dell’ufficialità di Pogba, sono al lavoro per il trequartista della Roma. Come si legge sull’edizione odierna di Tuttosport, nella giornata di giovedì Cherubini e Tiago Pinto avrebbero aperto una trattativa per l’azzurro. Le due società starebbero valutando il da farsi con le strade percorribili che potrebbero essere due: scambio con Arthur più conguaglio oppure prestito oneroso da 10-15 milioni più obbligo di riscatto a 30-35. Resta però ancora distanza sulla valutazione, 60 milioni la richiesta giallorossa e 40 più bonus l’offerta bianconera.