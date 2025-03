Disastro Giuntoli, addio di Motta pesante a bilancio: si spera torni subito ad allenare

La Juventus volta pagina e riparte da Igor Tudor: ieri il nuovo allenatore è stato - e si è - presentato al grande pubblico ed i bianconeri non vedono l'ora di ripartire sul campo, con la sfida al Genoa che è ormai alle porte.Voltare pagina rispetto a Thiago Motta però, non è stato affatto indolore ovviamente. Al di là di ciò che il campo ha detto in questi mesi, rimane anche l'aspetto economico che peserà sulle casse.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti la separazione dall'italo-brasiliano "ha comportato costi ulteriori per 14-15 milioni", anche se chiaramente "se Thiago ripartirà immediatamente con una nuova avventura all’alba della prossima stagione, l’impatto sui conti della Continassa si ridurrebbe". Un passaggio che comunque, dato l’obiettivo di tornare all’utile nel bilancio del 2026-27 "non è stato semplice da sopportare a livello di bilancio", si legge sul quotidiano.