Disastro Lazio-Torino: pressing di due club per giocare, anche la Juve si fa sentire

Il Messaggero fa il punto sulla gara tra Lazio e Torino e spiega che la Lega di Serie A ha provato fino all'ultimo di evitare un nuovo caso simile a Juventus-Napoli. Nessuna chance, però, visto anche il rapporto ai minimi storici tra Lotito e Cairo. Nessuna possibilità allora di spostare la gara di 24 ore perché la Lazio giocherà contro la Juventus sabato e dunque neanche di spostare quella visto l'impegno Champions dei bianconeri

PRESSING DELLE RIVALI DEL TORO - Secondo il giornale, ci sarebbe stato un pressing da parte di Cagliari e Parma per la conferma del match, dopo esser state costrette a scendere in campo in precedenza con situazioni di rosa più che precarie. La stessa Juve si fa sentire. Il disastro è servito. Tutti scontenti.