Disastro Roma proprio prima del Napoli. E Zaniolo è in dubbio per il big match

La Roma è un disastro e in Norvegia un crollo clamoroso. Il Tempo stecca la formazione giallorossa, il titolo "Vergogna" è quanto meno eloquente. Solo 4 in pagella, esclusi Darboe e Carles Perez, comunque con 5, adesso c'è poco tempo per piangersi addosso in casa giallorossa. C'è il Napoli: la squadra è rientrata in Italia stanotte con un charter ed è già ripreso il lavoro a Trigoria. Il focus è su Nicolò Zaniolo: saranno valutate le condizioni con la speranza di riaverlo per il big match di campionato contro gli azzurri.