"Disumano, spaziale, spettacolare!". I quotidiani ai piedi di Koulibaly: "Rieccolo al top"

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i miglior in campo di Torino-Napoli c'è senza dubbio Kalidou Koulibaly. Prova da 7 invece per La Gazzetta dello Sport: "Spettacolare in certe scivolate. Non è un caso che torni al top e la porta rimanga imbattuta". Si accoda il Corriere dello Sport: "L’unico neo (8’) su Belotti. Ma da quel momento in poi è il più grande spettacolo dentro il weekend: disumano, spaziale, spettacolare". Della stessa opinione anche Tuttosport: "Straripante: con Bremer darebbe vita a una coppia tendenzialmente insuperabile, ma il brasiliano potrà nel caso andare al Napoli solo se il senegalese sarà ceduto".