Domani amichevole lampo: tutto in un giorno prima del ritiro

Quella di domani sarà un'amichevole lampo per il Napoli alla vigilia del ritiro per Castel di Sangro. La trasferta di Cracovia sarà lampo, smaltita interamente domani: partenza in mattinata, partita e ritorno in serata. Giovedì, poi, la squadra si trasferirà a Castel di Sangro, dove ad attenderla ci sarà Lozano. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.