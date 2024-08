Domani Olivera a Castel Di Sangro, suo rientro porterà Di Lorenzo al vecchio ruolo

Ricco Mathias Olivera: il difensore uruguayano è atteso domani a Castel Di Sangro per mettersi agli ordini di Antonio Conte. Lo riferisce l'edizione odierna di Repubblica, che spiega come il rientro del difensore porterà Giovanni Di Lorenzo al suo vecchio ruolo di laterale, dopo aver agito da centrale in queste prime amichevoli.

"La presenza dell'uruguaiano sarà fondamentale per completare in maniera definitiva il terzetto arretrato: il nuovo ruolo libererà Giovanni Di Lorenzo (ieri ha compiuto 31 anni), pronto a tornare esterno destro nel 3-4-2-1, modulo tattico di queste prime cinque uscite della gestione Conte. L'abito ha bisogno di alcuni "aggiusti" per rendere al meglio nel corso della stagione e il centravanti è una questione prevalente".