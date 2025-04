"Dopo il derby, l'Inter non vince più": Zazzaroni e la previsione di un tecnico

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, parla del ko dell'Inter con la Roma, del successo del Napoli col Torino, dunque della lotta scudetto sempre aperta ma con gli azzurri che ora hanno messo la freccia: "Il tocco tragico di un’Inter che effettivamente sembra svuotata: è alla terza sconfitta di fila, è confusa, lenta e lunga, frastornata, nervosa, nervosissima, Lautaro ne riassume la condizione di instabilità emotiva. Le idee e la brillantezza sono rimaste negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti del derby di coppa e non sono più uscite.

Questa rapidissima involuzione mi ha sorpreso e impressionato: pensavo che l’Inter avrebbe avuto la forza di reagire, sbagliavo: m’è venuta in mente la profezia di un allenatore a spasso che dopo lo 0-3 di mercoledì scorso mi ha detto: «Vedrai, non ne vince più una». Io le auguro invece di riprendersi col Barcellona, di ritrovarsi in fretta, perché Inzaghi non merita un finale di stagione grigio tendente al nero".