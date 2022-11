Dove va Ronaldo? Per la Gazzetta uno sceicco è pronto a investire 300mln

Il Newcastle tenta Cristiano Ronaldo dopo la risoluzione contrattuale con il Manchester United. Gli indizi portano all'Arabia Saudita

Il Newcastle tenta Cristiano Ronaldo dopo la risoluzione contrattuale con il Manchester United. Gli indizi portano all'Arabia Saudita, con lo sceicco Mohammed Bin Salman che lo acquisterebbe per sei o diciotto mesi per i Magpies, salvo poi fargli concludere la carriera all'Al Nassr, mettendo una valanga di milioni (circa 300) sul tavolo per chiudere l'accordo come calciatore e uomo immagine, perché diventerebbe l'uomo simbolo di Saudi Vision 2030. A sostenerlo è La Gazzetta dello Sport.