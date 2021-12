Due pedine da giocarsi a gara in corso: inizio in panchina per Politano e Ounas

Ounas e Politano sono rientrati in gruppo e possono rappresentare un’arma a gara in corso, anche per gestire le energie in vista della prossima in casa contro l’Atalanta. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che analizza così la sfida del Mapei Stadium: "Il Sassuolo esprime un buon calcio, simile peraltro a quello del Napoli (dominio del campo e possesso), ha battuto sia Juventus che Milan e fatto soffrire Roma e Inter. Ci sarà da sfidare anche i numeri non favorevoli: negli ultimi otto campionati i partenopei hanno vinto soltanto tre volte al Mapei Stadium.