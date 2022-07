Dybala, occhio alla Roma: Mourinho spinge per la Joya

. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il portoghese farebbe di tutto per avere l’attaccante ai suoi ordini.

Solo poche settimane fa sembrava solo un sogno proibito ma con il passare del tempo le cose sono e stanno cambiando e Jose Mourinho spera di poter avere a sua disposizione Paulo Dybala per la stagione appena cominciata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il portoghese farebbe di tutto per avere l’attaccante ai suoi ordini. Dall’entourage dello stesso Dybala, infatti, filtra da tempo che l’allenatore portoghese abbia inviato qualche messaggino “seduttivo” per avere l’argentino alla sua corte.

Ingaggio da monitorare.

I nodi da sciogliere sono almeno due: da una parte la Champions League che la Roma non può offrire a Dybala e dall'altro l'ingaggio elevato che chiede l'argentino. Ciò che occorre, al momento, è che l’attaccante faccia un ulteriore sforzo per abbassarsi l’ingaggio. A Trigoria potrebbero arrivare al massimo a 4 più bonus. Basteranno per convincerlo?