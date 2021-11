E' il Napoli delle rimonte: 2 su 2 in trasferta in EL, grandi ribaltoni anche in Serie A

Non è la prima volta che il Napoli porta a casa punti dopo una situazione di svantaggio. A sottolinearlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Non molla mai. Il Napoli a Varsavia realizza la quarta rimonta. In Europa è accaduto in entrambe le trasferte, a Leicester dal 2-0 al 2-2, ieri a Varsavia il Napoli ha inflitto il poker ma all’intervallo era in svantaggio a causa del gol di Emreli. In campionato il Napoli è andato sotto contro Juventus e Fiorentina ma ha ribaltato le reti di Morata e Martinez Quarta, costruendo una stagione esaltante in cui finora ha vinto 12 partite su 15 a livello stagionale".