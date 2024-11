Editoriale Corbo: "Vincere così è eccitante, ma il Napoli può puntare a vittorie più rotonde"

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo analizza così la vittoria del Napoli contro la Roma: "Un caso diventa Kvara che non sa nascondere la sua delusione, sostituito dopo due passaggi sbagliati con il Napoli in uscita. La Roma acquista volume ed una traversa di Dovbik lo dimostra. Una distrazione in difesa da attribuire un po’ a Buongiorno e un po’ a Meret. Tutto bene, comunque.

Anche se il lavoro per Conte non finisce qui. Ha voglia di dire che non è lo scudetto un obbligo, ma la capolista non può votare scheda bianca. Dare spettacolo sul filo del trapezio è eccitante, ma il Napoli ha uomini e mezzi per vittorie più tonde. Recuperare la serenità di Kvara e la posizione attiva di McTominay sarebbero due bei salti nel futuro".