Elmas innervosito con Gattuso: il retroscena del CdS

Focus del Corriere dello Sport su Elmas. Con Gattuso il centrocampista macedone ha giocato da mediano, da mezzala, un po' ovunque sulla trequarti e finanche da terzino sinistro. E' stato costretto a galleggiare in un mare di consegne che in qualche modo devono averlo confuso e di certo innervosito. Con Spalletti può cambiare tutto, in ritiro è uno dei più attivi ed è speranzoso di fare una stagione da protagonista.