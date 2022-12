Elmas si unisce ai compagni solo oggi: parte dalla Macedonia, il motivo

Per il ritiro in Turchia, Spalletti ha convocato ventotto giocatori arricchendo il gruppo con sei Primavera,

Per il ritiro in Turchia, Spalletti ha convocato ventotto giocatori arricchendo il gruppo con sei Primavera, oggi si aggregherà Elmas che arriverà a Belek, la località del distretto di Serik in cui alloggiano gli azzurri, direttamente dalla Macedonia, in cui ha trascorso questi giorni di vacanza imposti dal Mondiale. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.