Ennesimo crollo Juve, i quotidiani distruggono Motta: "Cambi tardivi e altra rimonta"

vedi letture

Ennesima rimonta subita per la Juventus di Thiago Motta, ormai i bianconeri non riescono più a risollevarsi: "L’ennesima rimonta subita, l’ennesimo crollo. Possibile che non riesca mai a intercettare un calo? La vetta a 16 punti è un atto di accusa", il giudizio de La Gazzetta dello Sport. Dello stesso avviso Il Corriere dello Sport: "Due dati raccontano tutto: 37 punti, mai così pochi dal 2010/11 (35 con Delneri). E ancora: 17 punti persi da situazione di vantaggio. Fotografia di una squadra a metà. Dura un tempo, cambia tardi gli esterni offensivi. E perde l’imbattibilità".

Prestazione insufficiente anche per TuttoJuve: "La squadra si abbassa nel secondo tempo e fa tantissima fatica a difendere bassa. Accade troppo spesso, un copione quasi moltiplicato". Per TuttoMercatoWeb prestazione da 5,5: "La prima sconfitta in campionato arriva più per meriti degli avversari che per demeriti suoi. Perché la Juventus vista a Napoli, con l'inedito Kolo Muani là davanti, non è una Juventus da buttare, almeno per un tempo, poi però crolla nella ripresa quando gli altri vanno più forte. Giusta la scelta dell'attaccante francese, ma da sottolineare come non riesca a trovare i correttivi giusti nel secondo tempo".

Le pagelle di Thiago Motta

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Il Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Il Corriere della Sera: 5

La Repubblica: 5,5

TuttoJuve: 5