Euro 2020 verso il rinvio: due ipotesi per quando verranno recuperati

Non sembrano esserci grossi dubbi, gli Europei saranno rinviati. Oggi l'annuncio al termine di un'importante riunione con la Uefa e tutti i membri dei vari paesi per decidere delle sorti del calcio nei prossimi mesi. I principali quotidiani oggi in edicola propongono due possibilità per Euro 2020: l'idea è quello di rinviarlo alla prossima estate, quindi di 12 mesi, ma spunta anche un'altra ipotesi, ovvero quella di posticiparlo al prossimo novembre, dunque esattamente due anni prima dei Mondiali in Qatar. Un modo per testare la formula invernale in vista della Coppa del Mondo del 2022. Due valide ipotesi al vaglio. Presto la decisione.