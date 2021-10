Fabiàn e Politano accomunati dallo stesso desiderio: conquistare Luis Enrique e Mancini

Fabian Ruiz e Politano hanno in comune un obiettivo: riprendersi la maglia delle rispettive Nazionali. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che analizza la situazione del centrocampista e dell'esterno d'attacco: "Fabian dopo l’Europeo è uscito dalle convocazioni di Luis Enrique, eppure il centrocampista spagnolo ha conquistato la cabina di regia del Napoli e sta viaggiando ad alti livelli nel rendimento.

Politano è stato escluso in extremis dall’Europeo, vuole convincere Mancini a portarlo al Mondiale. La concorrenza non manca, Matteo ha una sola strada: il lavoro per essere sempre più incisivo in entrambe le fasi di gioco. A Firenze ha avuto un ottimo impatto sulla partita, lo spirito da subentrante che piace a Spalletti, sicuramente l’avrà apprezzato anche Mancini".