Finalmente come l'idolo Cristiano: Kvara indosserà la numero 7 liberata da Elmas

Kvicha Kvaratskhelia dalla prossima settimana si immergerà negli allenamenti a Castel di Sangro, dove da giovedì andrà in scena il secondo ritiro estivo. Antonio Conte lo ha preteso e blindato e lui ha cominciato a rimettersi in carreggiata nel pieno delle vacanze post Europeo lavorando anche in campo e in palestra. Il georgiano ripartirà - scrive il Corriere dello Sport - giocando con la maglia del cuore, la numero 7 dei suoi idoli Guti e Cristiano Ronaldo, che Elmas ha liberato e che finalmente potrà abbracciare anche a Napoli salutando e ringraziando il 77 degli esordi.

Kvaratskhelia è pronto a mostrare quell'attitudine e quel sacrificio che Conte chiederà anche a lui. Per il momento hanno parlato al telefono, dopo il tentativo del Psg che De Laurentiis e Conte hanno spazzato via. Nel frattempo in ballo c'è sempre il discorso del contratto: il Napoli s'è spinto molto oltre con una proposta di rinnovo da circa 5mln con i bonus e progressivi aumenti che negli anni lo porteranno a superare i 7 milioni; Khvicha e il suo agente Jugeli hanno invece rilanciato a 8 milioni di base con clausola rescissoria. Se ne riparlerà a Castel di Sangro.