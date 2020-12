Finalmente Sconcerti: "Inganno Suarez, si può fare ancora finta di niente?"

Focus sul caso Suarez. Ne parla nel suo editoriale per il suo editoriale il giornalista del Corriere della Sera Mario Sconcerti: "Sul campionato sta ormai pesando l’esame inganno di Suarez. Il giocatore ha confermato la falsità del test, i professori anche. E allora? Sono passati tre mesi. Si può ancora fare finta di niente? Nessuno chiede punizioni, ma un dibattito serio su una realtà oggettiva sì. Per capire chi rispetta davvero le regole e chi no".