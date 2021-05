Fiorentina-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: un solo cambio per Gattuso

Quale formazione sceglierà Rino Gattuso per affrontare oggi la Fiorentina? Secondo La Gazzetta dello Sport, l'allenatore azzurro ha in mente un solo cambio rispetto all'undici che martedì scorso ha battuto l'Udinese: Politano per Lozano, anche se il ballottaggio è ancora aperto. In mediana dovrebbe essere confermato Bakayoko (con Demme in panchina di nuovo), così come Meret tra i pali.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen