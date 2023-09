Garcia promosso a fatica dalla stampa: "Il Napoli non ha ancora una cura"

Il Napoli torna a vincere e Rudi Garcia può respirare. Il tecnico degli azzurri tira un sospirone di sollievo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli torna a vincere e Rudi Garcia può respirare. Il tecnico degli azzurri tira un sospirone di sollievo dopo il gol di Di Lorenzo, pizzicato dalle telecamere, e quel sospiro è emblematico del momento che sta vivendo lui e tutta la squadra, come scrive la Gazzetta dello Sport. Ancora non ha trovato una cura al Napoli, ma quantomeno porta a casa i tre punti. Ma a preoccupare, come sottolineiamo noi di TUTTOmercatoWEB, è l'ennesimo black-out degli azzurri, che questa volta non costa punti.

I voti:

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6