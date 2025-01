Garnacho, esigenza anche prospettica: ha 20 anni e potrebbe aumentare il suo valore

Il Corriere dello Sport chiarisce i motivi che stanno portando il Napoli ad andare all-in sull'esterno del Manchester United.

Forte è anche l'esigenza di Conte di rimpiazzare Kvara degnamente, con un talento di 20 anni che nel tempo potrebbe acquisire più valore, considerando i margini di crescita, consentendo al Napoli di aggiungere un ottimo tassello in linea con la politica societaria.

"Il tecnico e la squadra, tra l’altro, hanno scritto finora un autentico capolavoro: 50 punti, 15 vittorie, 14 giornate in testa alla classifica, un’evoluzione costante, la legittima aspirazione di lottare per lo scudetto. L’acquisto di Garnacho sarebbe la naturale prosecuzione di un ottimo mercato estivo e del progetto Conte: lui vuole costruire le basi per vincere, mica per partecipare. E non fa altro da sei mesi."