Gattuso confida nella reazione della squadra: il retroscena

Gattuso è deluso per il pari col Cagliari ma anche fiducioso in vista delle prossime uscite. L'allenatore del Napoli, spiega il quotidiano Tuttosport, confida nella reazione della squadra, che sabato in casa dello Spezia non dovrà farsi trovare impreparata. Sarà un'altra gara importante per conquistare il traguardo della Champions League.