Gattuso e ADL avanti insieme: sancito il rinnovo a pranzo alla vigilia del Sassuolo

"Più vicini". Titola così in apertura di pagine sportive il Corriere del Mezzogiorno che fa riferimento all'imminente rinnovo di Rino Gattuso. "Gattuso e De Laurentiis, il futuro sarà insieme", si legge ancora sul quotidiano nel giorno in cui il Napoli sfida il Sassuolo. Ieri, intanto, presidente e tecnico sono stati a pranzo insieme per sancire l'accordo.