Gattuso sta facendo correre il Napoli a Castel Volturno: la 'bolla' può rivelarsi preziosa

Rino Gattuso sta sfruttando questo periodo di isolamento a Castel Volturno per lavorare sulla preparazione atletica dei suoi ragazzi. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Nella «bolla» di Castel Volturno lo sta facendo il Napoli in vista della gara di sabato prossimo contro l’Atalanta. Ripetute, lavoro in palestra per il potenziamento muscolare, sessioni aerobiche per crescere sulla resistenza atletica, dopo una preparazione estiva più corta del solito questo periodo può rivelarsi molto prezioso. Gattuso sta facendo correre il Napoli, l’obiettivo è anche scaricare le tensioni migliorando sotto tutti gli aspetti e compattando il gruppo".