Gattuso vuole due azzurri: si lavora al doppio colpo per il Valencia

In Spagna continuano a indicare Matteo Politano come rinforzo per Gattuso e il suo Valencia. Lo riporta l'edizione del Corriere del Mezzogiorno: "L’esterno romano ha chiesto di cambiare aria, ma non è arrivata nessuna offerta ufficiale alla società iberica e nessun’altra in particolare.

Anche Demme se riesce a trovare una squadra è in uscita, ma due cose non lo aiutano: il contratto in scadenza nel 2004 e un ingaggio da 2,5 milioni di euro. Spalletti lo ha impiegato con il contagocce e l’italo-tedesco vorrebbe sicuramente più spazio. Timidi segnali arrivano da Valencia ma il procuratore del calciatore ha smentito contatti".